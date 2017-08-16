 Osmanlıspor, G.Saray'a hazırlanıyor – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    , G.Saray'a hazırlanıyor

    Osmanlıspor, G.Saray'a hazırlanıyor

    , Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile sahasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü. Antrenmana sakatlığı süren Engin Bekdemir katılmadı.

    Başkent ekibinin oyuncuları idmana ısınma koşusu ve koordinasyon çalışması ile başladı. Sonrasında yarı sahada pas organizasyonu gerçekleştirilen mor-sarılılar, yarı sahada çift kale maç oynadı.

    Osmanlısporlu futbolcular, son bölümde kanatlardan yapılan ortalarla gol ve şut çalışması gerçekleştirdi.

    hazırlıklarına yarın akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Osmanlıspor, G.Saray'a hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.