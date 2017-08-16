Osmanlıspor, G.Saray'a hazırlanıyor
Osmanlıspor, Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile sahasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü. Antrenmana sakatlığı süren Engin Bekdemir katılmadı.
Başkent ekibinin oyuncuları idmana ısınma koşusu ve koordinasyon çalışması ile başladı. Sonrasında yarı sahada pas organizasyonu gerçekleştirilen mor-sarılılar, yarı sahada çift kale maç oynadı.
Osmanlısporlu futbolcular, son bölümde kanatlardan yapılan ortalarla gol ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Osmanlıspor hazırlıklarına yarın akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:22
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
Oldu canım Sanki sahada futbol oynamışlarda puanları çalınmış gibi edebiyat yapıyorlar. Başka türlü nasıl taraftarlarını kandıracaklar?
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
GERCEK VAR sistemi devreye girerse ,BESIKTAS cok daha fazla PENALTI kazanir.Devamli ofansif oynayip Ceza Alani icinde darbe alanlar BJK li.
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
Tarafkartal Penaltı bal gibi penaltı arkadaş! Malatya spor Osmanlı maçındaki penaltıya bir bakın... O penaltıysa bu 100 defa penaltı. Yormayın kendinizi
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