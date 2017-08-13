Osmanlı’dan zafer sözü

Sezonun ilk haftasında bugün Malatyaspor'a konuk olacak Osmanlıspor, lige 3 puanla başlamak amacında.

Daha ilk haftalardan seri yakalamak isteyen başkent ekibinde oyuncular da kazanmaya odaklandı. İdmanlarda yapılan kısa toplantılarda zafer yeminleri eden mor-sarılı futbolcular aralarındaki konuşmada "Nasıl başlarsak öyle gider. Rakibimiz lige yeni yükseldiği için kazanmak isteyecektir. Kora kor maçın galibi biz olalım" dediler.