 Osmanlı’dan zafer sözü – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ağustos 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Osmanlı’dan zafer sözü

    Osmanlı’dan zafer sözü

    Sezonun ilk haftasında bugün Malatyaspor'a konuk olacak , lige 3 puanla başlamak amacında.

    Daha ilk haftalardan seri yakalamak isteyen başkent ekibinde oyuncular da kazanmaya odaklandı. İdmanlarda yapılan kısa toplantılarda zafer yeminleri eden mor-sarılı futbolcular aralarındaki konuşmada "Nasıl başlarsak öyle gider. Rakibimiz lige yeni yükseldiği için kazanmak isteyecektir. Kora kor maçın galibi biz olalım" dediler.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Osmanlı’dan zafer sözü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.