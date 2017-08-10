 Cenk Kaplan, Osmanlıspor'da – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Cenk Kaplan, Osmanlıspor'da

    Cenk Kaplan, Osmanlıspor'da

    Osmanlıspor, geçtiğimiz sezon Ankaragücü ile şampiyonluk sevinci yaşayan stoper Cenk Kaplan'ı kadrosuna kattı.

    Osmanlıspor, geçtiğimiz sezon 2. Lig beyaz grupta şampiyonluk sevinci yaşayıp, TFF 1'inci Lig'e yükselen Ankaragücü'nün stoperlerinden Cenk Kaplan'ı transfer ettiğini duyurdu. Kadrosuna kattığı yabancı futbolcuların yanında Türkiye'deki alt liglerin dikkat çeken oyuncularını da yakın markaja alan eflatun-beyazlılar, son olarak 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etti. Ankaragücü ile kısa bir zaman önce 2 yıllık sözleşmeye imza atmasına rağmen Osmanlıspor'un ısrarla kadrosuna katmak istediği başarılı stoperin bonservis ücreti konusunda herhangi bir açıklamaya yer verilmedi. Cenk Kaplan'ın sezon sonuna kadar 2. Lig ekibi Kahraman Kazan'a kiralandığı bilgisine de yer verildi.

    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:00
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