Cenk Kaplan, Osmanlıspor'da
Osmanlıspor, geçtiğimiz sezon Ankaragücü ile şampiyonluk sevinci yaşayan stoper Cenk Kaplan'ı kadrosuna kattı.
Osmanlıspor, geçtiğimiz sezon 2. Lig beyaz grupta şampiyonluk sevinci yaşayıp, TFF 1'inci Lig'e yükselen Ankaragücü'nün stoperlerinden Cenk Kaplan'ı transfer ettiğini duyurdu. Kadrosuna kattığı yabancı futbolcuların yanında Türkiye'deki alt liglerin dikkat çeken oyuncularını da yakın markaja alan eflatun-beyazlılar, son olarak 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etti. Ankaragücü ile kısa bir zaman önce 2 yıllık sözleşmeye imza atmasına rağmen Osmanlıspor'un ısrarla kadrosuna katmak istediği başarılı stoperin bonservis ücreti konusunda herhangi bir açıklamaya yer verilmedi. Cenk Kaplan'ın sezon sonuna kadar 2. Lig ekibi Kahraman Kazan'a kiralandığı bilgisine de yer verildi.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:00
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Cenk’ten büyük hata
Toplam 6
Yorum
Gerçekler Tam anlamıyla SEFİLCE yazık bunca yıl 2 büyük kulüp buna para ödedi,bu kadarmı anlıyorsunuz kaleci olmayan kaleciden
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Yılmaz’a büyük jest
Toplam 1
Yorum
aslan burakta bölücünün teki takımı ikiye böler. nerden getirdi trabzonspor. başka oyuncu bulamadı bi işe yaramaz.
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66'yı vermeyin
Toplam 6
Yorum
alibeker Arda'yı istemiyoruz.
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