 Osmanlıspor, Özer Hurmacı ile anlaştı – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    , ile anlaştı

    Osmanlıspor, Özer Hurmacı ile anlaştı

    Süper Lig ekiplerinden , 'dan ile anlaşma sağladı.

    Kulüpten alınan bilgiye göre, başkent ekibi Özer ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya vardı. Mor-sarılı ekibin bonservis bedelini bugün yatırdığı, Özer'in de 2 gün içinde takıma katılmasının beklendiği bildirildi.

    Diğer yandan, 'dan yapılan yazılı açıklamada ise "2016-2017 sezonunda kulübümüzde futbol oynayan , 'a transfer olmuştur. Katkılarından dolayı teşekkür eder yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

    Özer, geçen sezon başında Trabzonspor'dan transfer edilmiş ve yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

    Yeşil-siyahlı formayla 29 lig maçına çıkan 30 yaşındaki futbolcu, takımına 5 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.

    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:35
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