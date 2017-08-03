Osmanlıspor, Özer Hurmacı ile anlaştı
Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Akhisar Belediyespor'dan Özer Hurmacı ile anlaşma sağladı.
Kulüpten alınan bilgiye göre, başkent ekibi Özer ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya vardı. Mor-sarılı ekibin bonservis bedelini bugün yatırdığı, Özer'in de 2 gün içinde takıma katılmasının beklendiği bildirildi.
Diğer yandan, Akhisar Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada ise "2016-2017 sezonunda kulübümüzde futbol oynayan Özer Hurmacı, Osmanlıspor'a transfer olmuştur. Katkılarından dolayı teşekkür eder yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Özer, geçen sezon başında Trabzonspor'dan transfer edilmiş ve yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Yeşil-siyahlı formayla 29 lig maçına çıkan 30 yaşındaki futbolcu, takımına 5 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:35
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mehmet yönetim hiçbirşey yapmayacak yine gs bu senede başarısız bir sene geçirecek ALLAHa havale ediyorum
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Mate Lens gibi adamı teslim ettiniz ne desem boş hiç akıllanmıyorsunuz İspanyollar yaramıyor bize umarım yanılırım
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EfendiTerbiyecisi 13 milyona sat, bedelsiz bonservisini al. Çinliler ya ticareti bilmiyor ya da fiko güzel alıyor bişeyleri. Karşılıklı memnuniyet neticede
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