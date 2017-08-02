 Uygun’a sürpriz parti – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Uygun’a sürpriz parti

    Uygun’a sürpriz parti
    Osmanlısporlu futbolcular, 46 yaşına giren teknik direktörleri için sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. Batıkent Tesisleri'ndeki idman öncesi pastanın mumlarını üfleyen teknik adamın, bıçağı eline alıp oynatacağı ve oynatmayacağı oyuncuları kastederek yaptığı, "Keseceğim adamlar yanıma diğerleri ise karşıma geçsin" esprisi gülüşmelere neden oldu.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Uygun’a sürpriz parti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.