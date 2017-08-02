 Maxsö sağlık kontrolünden geçirildi – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Maxsö sağlık kontrolünden geçirildi

    Maxsö sağlık kontrolünden geçirildi

    Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un 4 yıllık anlaşmaya vardığı Danimarkalı stoper Andreas Maxsö, sağlık kontrolünden geçirildi.

    Acıbadem Ankara Hastanesi'nde detaylı kan tetkikleri yapılan Maxsö, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

    Danimarka Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Nordsjaelland'dan transfer edilen 23 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:30
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