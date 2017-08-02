Maxsö sağlık kontrolünden geçirildi
Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un 4 yıllık anlaşmaya vardığı Danimarkalı stoper Andreas Maxsö, sağlık kontrolünden geçirildi.
Acıbadem Ankara Hastanesi'nde detaylı kan tetkikleri yapılan Maxsö, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Danimarka Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Nordsjaelland'dan transfer edilen 23 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:30
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Orman, Güneş için 10 milyon TL istedi
Toplam 25
Yorum
işinibilen Başkan çok doğru konuşmuş. Siz şampiyonlar liginde 2 sene düzenli oynayan takımın sözleşmeli hocasını almaya çalışıyorsunuz kolay olmamalı
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Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 6
Yorum
BJK ŞU NANİYİDE BİRİNE VEREMEDİNİZ. BİRİNE GİTSİNDE KURTULALIM ŞUNDAN
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Süper Kupa maçının hakemi belli oldu
Toplam 5
Yorum
bence bence emre belezoglu volkan caner göreceksiniz onlar fenrde top oynarken bekir
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