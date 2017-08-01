 Kjaer’in veliahtı Başkent’te – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Kjaer’in veliahtı Başkent’te

    Kjaer’in veliahtı Başkent’te

    Transferin sessiz takımı , bombayı patlattı.

    Mor-sarılılar, Danimarka U21 Milli Takımı'nın stoperi 'yü transfer etti. 4 yıllık anlaşma sağlanan, Danimarka Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Nordsjaelland'da oynayan genç yıldız adayı, F.Bahçeli Simon Kjaer'in milli takımda veliahtı olarak gösteriliyor. Maxsö, bu sezon takımıyla ligde ilk 2 maçta da 90'ar dakika oynadı.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:39
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