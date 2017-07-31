Osmanlıspor transferi bitirdi
Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Danimarkalı stoper Andreas Maxsö ile anlaştı.
Danimarka Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Nordsjaelland'dan transfer edilen 23 yaşındaki Maxsö ile 4 yıllığına anlaşma sağlandı.
Genç stoper Maxsö, bu sezon takımının ligde yaptığı ilk 2 maçta 90'ar dakika forma giydi.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:37
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 3
Yorum
külahçı bi gidin yaw.. iyice sallamaya başladınız...
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Trafikte olanlar oldu! Aziz Yıldırım...
Toplam 71
Yorum
Hüsam Ne o ? Atlamışsınız yine mal bulmuş mağribi gibi! Trafikte adam vuruluyor haber olmuyor bu ülkede. Maksat Başkanı küçük düşürmek. Komiksiniz
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 3
Yorum
Ozzy takım yeterince yaşlı 30 yaş üzeri almayın artık
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