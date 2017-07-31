 Osmanlıspor, Danimarkalı Maxsö ile anlaştı – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Osmanlıspor, Danimarkalı Maxsö ile anlaştı

    Osmanlıspor, Danimarkalı Maxsö ile anlaştı

    Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Danimarkalı stoper Andreas Maxsö ile anlaştı.

    Danimarka Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Nordsjaelland'dan transfer edilen 23 yaşındaki Maxsö ile 4 yıllığına anlaşma sağlandı.

    Genç stoper Maxsö, bu sezon takımının ligde yaptığı ilk 2 maçta 90'ar dakika forma giydi.

    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:10
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Osmanlıspor, Danimarkalı Maxsö ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.