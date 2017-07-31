Osmanlıspor, Danimarkalı Maxsö ile anlaştı
Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Danimarkalı stoper Andreas Maxsö ile anlaştı.
Danimarka Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Nordsjaelland'dan transfer edilen 23 yaşındaki Maxsö ile 4 yıllığına anlaşma sağlandı.
Genç stoper Maxsö, bu sezon takımının ligde yaptığı ilk 2 maçta 90'ar dakika forma giydi.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:10
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Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi
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Yorum
....... yetmez belhandayı sola atıp selçuk oynayacaksa yazık acilen sol açık alınmalı tabi sol bek-stoper-yedek forvet şart feg.-fer. tamamsa
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Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi
Toplam 93
Yorum
Akaydemir Adam osmanlıda kaç para kazanıyordu ki sen 2,2 veriyorsun bu adamı sen 1 milyona bile her türlü ikna edersin ayıp yahu yazık sadece yazık.
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Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi
Toplam 93
Yorum
cesur pogba yımı transfer ettik anlamadımki.alt yapıdanda kesin,milli takımdada u 17 de başırılı olan futbolcuları verirler
Osmanlıspor, Danimarkalı Maxsö ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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