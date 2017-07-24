 Osmanlıspor'da 3. etap kamp çalışmaları başladı – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    'da 3. etap kamp çalışmaları başladı

    Osmanlıspor'da 3. etap kamp çalışmaları başladı

    Süper Lig ekiplerinden , yeni sezon öncesi 3. etap kamp çalışmalarına kendi tesislerinde başladı.

    Batıkent'teki tesislerde toplanan futbolcular, 2 günlük iznin ardından antrenmana çıktı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki çalışma yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

    Isınma koşusuyla başlayan idman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 7'ye 2 top kapma oynayan futbolcular, 3 takım halinde minyatür kale maç yaptı. Futbolcular, dayanıklılık koşusuyla antrenmanı tamamladı.

    Antrenmana izinli olan Tonia Tisdell'in yanı sıra sakatlıkları süren Engin Bekdemir ve Koray Altınay katılmadı. Engin ve Koray fizyoterapist yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

    yarın sabah yapılacak testlerden sonra akşamki idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:21
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