Osmanlıspor'da 3. etap kamp çalışmaları başladı
Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, yeni sezon öncesi 3. etap kamp çalışmalarına kendi tesislerinde başladı.
Batıkent'teki tesislerde toplanan futbolcular, 2 günlük iznin ardından antrenmana çıktı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki çalışma yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma koşusuyla başlayan idman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 7'ye 2 top kapma oynayan futbolcular, 3 takım halinde minyatür kale maç yaptı. Futbolcular, dayanıklılık koşusuyla antrenmanı tamamladı.
Antrenmana izinli olan Tonia Tisdell'in yanı sıra sakatlıkları süren Engin Bekdemir ve Koray Altınay katılmadı. Engin ve Koray fizyoterapist yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.
Osmanlıspor yarın sabah yapılacak testlerden sonra akşamki idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:21
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F.Bahçe'nin yeni golcüsü Eto'o
Toplam 108
Yorum
musto adamlar açıkladı böyle birşey yok die
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Selçuk satışta!
Toplam 19
Yorum
Gsli selcukla yasini langırtta bile oynatmam ne di Gsli selcukla yasini langırtta bile oynatmam ne diyosun sen.
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F.Bahçe'nin yeni golcüsü Eto'o
Toplam 108
Yorum
ZX Sen Pele'yi hiç seyretmemişsin. Futboldan az çok anlayan biri bu kıyaslamayı yapmaz.Sizinle hzırlık maçı için gelmişti, seyredenlere sor..
Osmanlıspor'da 3. etap kamp çalışmaları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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