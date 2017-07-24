Osmanlıspor'da 3. etap kamp çalışmaları başladı

Batıkent'teki tesislerde toplanan futbolcular, 2 günlük iznin ardından antrenmana çıktı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki çalışma yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan idman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 7'ye 2 top kapma oynayan futbolcular, 3 takım halinde minyatür kale maç yaptı. Futbolcular, dayanıklılık koşusuyla antrenmanı tamamladı.

Antrenmana izinli olan Tonia Tisdell'in yanı sıra sakatlıkları süren Engin Bekdemir ve Koray Altınay katılmadı. Engin ve Koray fizyoterapist yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Osmanlıspor yarın sabah yapılacak testlerden sonra akşamki idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.