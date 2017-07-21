Osmanlıspor, hazırlık maçında Giresunspor'u farklı yendi
Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Giresunspor'u 5-0 mağlup etti.
Kızılcahamam'daki kampın son gününde oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İlk ve ikinci yarıda farklı 2 takımla mücadele eden Osmanlıspor, ikinci devrede bulduğu gollerle karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.
Mor-sarılıların gollerini Mehmet Umut Nayir (2), Bifouma, Serdar Gürler ve Regattin kaydetti.
Bugün Ankara'ya dönecek Osmanlıspor, 2 günlük iznin ardından 24 Temmuz Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına Batıkent'teki tesislerinde devam edecek.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:52
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Van Persie, F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
Toplam 13
Yorum
HASAN 3 e 5 e bakmayın satın gitsin hem yıllık maliyetinden kurtulmuş oluruz eğer yıllık alacağını sorun etmezse feragat ederse gönderin genç ve yırtıcı bir forvet alın eskiden efsaneydi ama artık pili bitmiş topa bile vuramıyor gücü yok.sürekli sakat ve formsuz.
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10’u kaybetti!
Toplam 57
Yorum
bjk 1903 eger gs yönetimi senejderi satıp mesut öziili alsalardı o zaman tamam derdik iş bitirici oyuncu alındı diye
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10’u kaybetti!
Toplam 57
Yorum
bjk 1903 belhanda ve bruma topu kalaye getirecek ceza sahasına getirecek oyuncular iş bitirecek oyuncu degiller bu planlamayı gs yanlış yaptı
Osmanlıspor, hazırlık maçında Giresunspor'u farklı yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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