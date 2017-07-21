 Osmanlıspor, hazırlık maçında Giresunspor'u farklı yendi – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    , hazırlık maçında 'u farklı yendi

    Osmanlıspor, hazırlık maçında Giresunspor'u farklı yendi

    Süper Lig ekiplerinden , hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi 'u 5-0 mağlup etti.

    Kızılcahamam'daki kampın son gününde oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İlk ve ikinci yarıda farklı 2 takımla mücadele eden , ikinci devrede bulduğu gollerle karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

    Mor-sarılıların gollerini Mehmet Umut Nayir (2), Bifouma, Serdar Gürler ve Regattin kaydetti.

    Bugün Ankara'ya dönecek Osmanlıspor, 2 günlük iznin ardından 24 Temmuz Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına Batıkent'teki tesislerinde devam edecek.

    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:52
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