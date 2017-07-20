Osmanlıspor'da müzikli antrenman
Kızılcahamam'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, müzik eşliğinde bir çalışma gerçekleştirdi.
Soğuk Su Milli Parkı içindeki futbol sahasında yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Engin Bekdemir, Musa Çağıran ve izinli olan Cheick Diabate katılmadı.
Antrenman sahasına girişte açılan müzikle ritim yakalayan futbolcular bir süre idmana bu şekilde devam etti. Müzik çalarken bazı futbolcuların ritme uyması ve dans etmesi ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Özellikle Tonia Tisdell'in müzik eşliğindeki dansı arkadaşlarının dikkatini çekti.
Osmanlısporlu futbolcular idmana ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Dört ayrı istasyonda gerçekleştirilen çabukluk çalışması sonrasında oyuncular tam sahada taktik ağırlıklı maç oynadı. Duran toplarla gerçekleştirilen gol çalışmasının ardından idman şut çalışmasıyla sona erdi.
Başkent ekibi yarın akşam TFF 1. Lig temsilcisi Giresunspor ile yapacağı hazırlık maçının ardından Ankara'ya dönecek. İki gün izin yapacak futbolcular 24 Temmuz Pazartesi günü çalışmalara tekrar başlayacak.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:21
-
Galatasaray - Östersunds | Canlı
Toplam 14
Yorum
Irfan Bu taking daha cok transfer lazim. Yedeklere bak anlarsiniz. Klubede kimse yoksa o takimdan is beklenmez. Gule gule dursun/tudor.elendik
-
Galatasaray - Östersunds | Canlı
Toplam 14
Yorum
Hulk Östersund az mi kupa kaldirdi. Bizim kazmalar zor yener.
-
Ümit Karan'dan G.Saray eleştirisi
Toplam 27
Yorum
cc Soylediklerinin hepsi dogru, birileri GS'i soyarken birileri seyrediyor
Osmanlıspor'da müzikli antrenman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.