Osmanlıspor'da müzikli antrenman

Soğuk Su Milli Parkı içindeki futbol sahasında yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Engin Bekdemir, Musa Çağıran ve izinli olan Cheick Diabate katılmadı.

Antrenman sahasına girişte açılan müzikle ritim yakalayan futbolcular bir süre idmana bu şekilde devam etti. Müzik çalarken bazı futbolcuların ritme uyması ve dans etmesi ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Özellikle Tonia Tisdell'in müzik eşliğindeki dansı arkadaşlarının dikkatini çekti.

Osmanlısporlu futbolcular idmana ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Dört ayrı istasyonda gerçekleştirilen çabukluk çalışması sonrasında oyuncular tam sahada taktik ağırlıklı maç oynadı. Duran toplarla gerçekleştirilen gol çalışmasının ardından idman şut çalışmasıyla sona erdi.

Başkent ekibi yarın akşam TFF 1. Lig temsilcisi Giresunspor ile yapacağı hazırlık maçının ardından Ankara'ya dönecek. İki gün izin yapacak futbolcular 24 Temmuz Pazartesi günü çalışmalara tekrar başlayacak.