Osmanlıspor, laktat testinden geçti
Osmanlıspor, yeni sezon hazrılıkları kapsamında Batıkent Tesisleri’nde gruplar halinde laktat testinden geçti.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:55
-
10’un adı UEFA’da yok
Toplam 14
Yorum
YÜREKTEN BİR GS LI SENİN GS LI OLDUĞUNU ZANNETMİYORUM. GS LI İSEN SANA KÖTÜ SÖZ YAZMAK İÇİMDEN GELMEZ..SADECE ZAVALLI BİLE OLAMAYAN SAHSİYETİ SANA İADE EDERİM.
-
Yusuf Erdoğan Beşiktaş’ta
Toplam 23
Yorum
Sosaaa Yetenekli ama gafa yok.
-
Elde var iki
Toplam 10
Yorum
Kamil Bu adam hiçbir yerde tutturamadı TS, FB sürekli topla oynayan, disiplinsiz hareketleri olan, sürekli yere düşen ve 30 yaşında
Osmanlıspor, laktat testinden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.