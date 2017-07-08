Osmanlıspor, laktat testinden geçti

Osmanlıspor, yeni sezon hazrılıkları kapsamında Batıkent Tesisleri’nde gruplar halinde laktat testinden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarını Ankara'da sürdüren Osmanlıspor, bugün laktat testinden geçti. Mor-sarılı oyuncular, sabahın erken saatlerinden itibaren 5 ayrı grup halinde teste tabi tutuldu. Teknik Direktör Bülent Uygun, laktat testinin yapıldığı alana gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.Diğer yandan takımın kalecileri Karcemarskas, Hakan Arıkan ve Eyüp Türkaslan kaleci antrenörü Özden Öngün nezaretinde takımdan ayrı özel antrenman yaptı.Laktat testiyle sezon başı kampının Ankara etabını tamamlayan Başkent ekibi, yarını izinli geçirecek. Ankara temsilcisi, 10 Temmuz Pazartesi günü Kızılcahamam'a geçecek ve 21 Temmuz Cuma gününe kadar sezon hazırlıklarına Kızılcahamam'da devam edecek.

