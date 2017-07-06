 Osmanlıspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

    Osmanlıspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

    Batıkent Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen idman 1,5 saat sürdü.

    Başkent ekibinin oyuncuları idmana ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon ve lastikle egzersiz çalışmasının ardından futbolcular pas organizasyonlarına yönelik bir antrenman gerçekleştirdi. Kanatlardan orta ve gol çalışması ile süren idman, açma-germe hareketleri ile tamamlandı.

    yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:42
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