Osmanlıspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Batıkent Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen idman 1,5 saat sürdü.
Başkent ekibinin oyuncuları idmana ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon ve lastikle egzersiz çalışmasının ardından futbolcular pas organizasyonlarına yönelik bir antrenman gerçekleştirdi. Kanatlardan orta ve gol çalışması ile süren idman, açma-germe hareketleri ile tamamlandı.
Osmanlıspor yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:42
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FIFA dünya sıralamasını açıkladı
Toplam 6
Yorum
trakyalı azerbeycanımı kazakistanmaltalichestain
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FIFA dünya sıralamasını açıkladı
Toplam 6
Yorum
trakyalı bu federasyon başkanı olduğu müddetçe biz hep gerileriz federasyon türk futbolu ilerlesin diye değil bjk arcadığıparalarışampiyonluklatelafi
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Talisca kararını verdi!
Toplam 3
Yorum
ymt06 Eğer Gignac ayarında bir forvet alamayacaksak, Sosayı alıp iki 10 numara ile çıksak maça Talisca gol kralı olur. Cenk lig için yeterli..
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