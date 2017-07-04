Osmanlıspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, 2017-2018 sezonu için hazırlıklarına başladı.
Başkent ekibi, yeni sezon hazırlıklarının ilk idmanını Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde saha kenarında dualar eşliğinde kurban kesildi.
Teknik direktör Uygun'un, hem tanışma, hem de antrenman programlarıyla ilgili kısa bilgilendirici toplantısının ardından oyuncular, gruplar halinde ısınma koşusuyla ilk çalışmaya başladı. Koordinasyon çalışmasıyla süren antrenmanda daha sonra dar alanda iki takım halinde pas çalışmasına geçildi. Yarı sahada çift kale maç yapan oyuncular, soğuma koşusu ve ardından da açma-germe egzersizleriyle 1,5 saatlik antrenmanı tamamladı.
YENİ TRANSFERLER İDMANDA
Yeni transferler Serdar Gürler (Gençlerbirliği), Ali Özgün (Gümüşhanespor) ve Hasan Kılıç da (Samsunspor) antrenmanda yer aldı.
Göztepe'de geçen sezon kiralık oynayan Mehmet Umut Nayir, Bugsaşspor'da kiralık olarak forma giyen Okan Baydemir ve Fransa'nın Metz takımında kiralık olarak sezonu tamamlayan Cheick Diabate de takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Osmanlıspor yarın sabah ve akşam yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 00:10
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Başakşehir Sneijder'in peşinde
Toplam 9
Yorum
chapecoense DEME ÖLE GS Lİ LER AĞLAR ŞİMDİ :D :D :D NEDE OLSA ŞINAYDERDE GİDERSE GS = TUZLASPORDAN NE FARKI VAR :D
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 14
Yorum
sergren06 avrupa ses getirecek bi transfer yapıyorsunuz ama adama 2 yıldızlı forma giydiriyorsunuz...
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Yeni transfer İstanbul'a geldi
Toplam 19
Yorum
Özgür Bu sene fener transfer yapmadı kemeni 6 sene yedek kalecilik yaptı volkanın da yedeği olur o kadar büyütecek transfer değil
Osmanlıspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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