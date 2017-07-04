 Osmanlı’dan 4 transfer – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Osmanlı’dan 4 transfer

    Osmanlı’dan 4 transfer
    İdari Menajeri Ender Yurtgüven, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yurtgüven, "Serdar Gürler'i aldık, 4 tane daha transfer yapacağız. Stoper, orta saha ve santrfor transferleri yapacağız. N'Diaye konusunda gelişmeler devam ediyor. İngiliz ekibiyle ön protokol imzaladık. 10 gün içerisinde netleşecek" ifadelerini kullandı.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:16
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