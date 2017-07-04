Osmanlı'da Bülent Uygun dönemi başladı

Kulübün Batıkent Tesisleri'nde yapılan imza törenine kulübün Genel Menajeri R.Ender Yurtgüven ile birlikte gelen Bülent Uygun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Osmanlıspor kurulduğu andan itibaren ülkemizin en önemli değerlerinden biri olarak, kendi ecdadımızın ismini taşıması nedeniyle hepimizin gönlünde ayrı yeri olan bir takım. Başta Mustafa Reşit Akçay olmak üzere tüm futbolcuların Avrupa'da yazdığı destan hepimizin gurur kaynağı olmuştur. Bu sene itibariyle baktığımızda ligi belki 13. Sırada, arzulamadığı bir yerde bitirmiş olsa da, kadro yapısı ve potansiyeli itibariyle çok daha iyilerini başarabilecek bir takım olduğu biliyoruz."



"YENİ TARİHİ BAŞARILAR ELDE EDECEĞİZ!"

Uygun, Osmanlıspor'dan teklif geldiği zaman herhangi bir şart gözetmeksizin görevi kabul ettiğini belirterek, "Açıkçası ben burayla anlaşma yaparken bu heyecanı duyduğum için herhangi bir şart veya unsur gözetmeksizin teknik direktörlük görevini kabul ettim. Mevlana'nın sözünde olduğu gibi 'Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım!' Dünkü başarılar gerçekten bizim tarihimizde çok önemli yeri olmasıyla birlikte bugünden itibaren yeni tarihi başarılar elde etmek için çok büyük bir istekle çalışacağız. Gerek yeteneklerimizle bizim kendi antrenman bilimimizi de içine katarak futbolcu kardeşlerimiz, yöneticilerimiz ve taraftarımızla destansı başarılar elde etmek istiyoruz. Bunu başaracak potansiyele sahibiz inşallah en kısa zamanda da Osmanlıspor'u sevenleri mutlu edecek, hayal ettiğimiz başarıları elde edeceğiz" açıklamasını yaptı.



"ÇOK TRANSFER YAPILMASINA KARŞIYIM"

İmza töreninde gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Uygun, "Nasıl bir transfer politikası izleyeceksiniz" sorusuna Şu cevabı verdi: "Şimdi malum kadro yapımız itibariyle 30 kişilik bir oyuncu grubuna sahibiz. Dolayısıyla bu ekibin içerisindeki birbirinden kaliteli futbolcular var. Bazıları uyum sorunu yaşamıştır, bazıları istediği performansı sergileyememiştir. Hepsi ile tek tek ilgilenerek, kapmlarda onlara gereken şansı vererek, onların gösterdikleri potansiyele bakıp ona göre bir transfer politikası belirleyeceğiz. Sistemi ve takım kurgusunu bozmamak adına çok transfer yapılmasına karşıyım. Sadece gelecekle ilgili takımımıza 2 veya 3 tane transfer yapılması tarafındayım"



"OSMANLISPOR'U ŞANINA YAKIŞIR BAŞARILARLA TAÇLANDIRACAĞIZ"

"Ligdeki hedefiniz nedir?" sorusuna ise tecrübeli teknik adam, "Ben hayatım boyunca hep düşen takımlarda göreve başladım. Daha doğrusu teknik direktörlük kariyerimde sezon başından itibaren takımlara çok başlamadım. Hepsinde de sondan 10, 12,14'üncü haftalarda gelmiştim. Düşmüş denen takımları hep kurtardık sadece son yaşadığımız macerada artık (Gaziantepspor) biz kendi adımıza kurtarmamıza rağmen kurtulmasını istemeyenler tarafından maalesef düştü. Ama sezon başı itibariyle başladığımız bu kulüpte 3 sene içerisinde Allah'ın izniyle Osmanlıspor'un şanına yakışır bir şekilde taçlandıracağımızı düşünüyoruz. Çünkü ben hayatım boyunca başarıya endeksli yaşamış bir insanım ve o yüzden de yukarlardan aşağıya inmiş olmasını kabul edemem. Futbolcularımda o potansiyeli görüyorum. Hedef anlamında ise muhakkak ki ilk senelerinde UEFA'yı zorlayan, sonrasında Osmanlıspor 'a bir şampiyonluk nasip olacaktır diye düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.



?NDİAYE İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Öte yandan imza törenine katılan Osmanlıspor Genel Menejeri R.Ender Yurtgüven, Ndiaye transferi konusuna açıklık getirdi. Yurtgüven, "Ndiaye için yurt içinde ve yurt dışında ilgilenen kulüpler var. Bu hafta, yurt içinde bir kulübümüzle ve yurt dışından ilgilenen bir kulüple görüşme var. İngiltere'den gelen bir arkadaşla görüşeceğiz. Dolayısıyla bir hafta 10 gün içerisinde netlik kazanacaktır" açıklamasını yaptı.