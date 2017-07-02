Osmanlıspor’da gündem Kone
TEKNİK direktörlüğe Bülent Uygun'u getiren Osmanlıspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Birçok ismi gündemine alan Başkent ekibi, son olarak Everton ile sözleşmesi sona eren Arouna Kone için harekete geçti. Geçtiğimiz sezon sakatlıkları nedeniyle yalnızca 9 resmi maçta forma giyen 33 yaşındaki forvet, 2 kez gol sevinci yaşadı.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
Toplam 20
Yorum
hasna transferler patlassin
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Kucka geliyor
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Yorum
tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
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Wesley Sneijder karmaşası
Toplam 46
Yorum
gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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