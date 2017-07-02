 Osmanlıspor’da gündem Kone – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    Osmanlıspor’da gündem Kone

    Osmanlıspor’da gündem Kone
    TEKNİK direktörlüğe Bülent Uygun'u getiren Osmanlıspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Birçok ismi gündemine alan Başkent ekibi, son olarak Everton ile sözleşmesi sona eren Arouna Kone için harekete geçti. Geçtiğimiz sezon sakatlıkları nedeniyle yalnızca 9 resmi maçta forma giyen 33 yaşındaki forvet, 2 kez gol sevinci yaşadı.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:31
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