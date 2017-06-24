 Osmanlı Uygun adım – Fotomaç – 24 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Haziran 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Osmanlı Uygun adım

    Osmanlı Uygun adım
    HAMZA Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Osmanlıspor hocasını buldu. Başkent temsilcisi daha önce görüşmelerini sürdürdüğü ile anlaşmaya vardı. Osmanlıspor, genç çalıştırıcı ile 2 artı 1 yıllık anlaşmaya vardı. Uygun "Hedefimiz Osmanlıspor'u Avrupa Kupaları'na götürmek" diye konuştu.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Osmanlı Uygun adım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.