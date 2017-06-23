Bülent Uygun Süper Lig ekibiyle anlaştı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Uygun ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, resmi sözleşmenin Ramazan Bayramı sonrasında imzalanacağı ifade edildi.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:30
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Belhanda G.Saray'da
Toplam 4
Yorum
Ali özen Bu adam iyi bir futbolcu olsa Avrupa bırakırmı?Nerde işi bitmiş futbolcu var bize geliyor.Para para para
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Belhanda G.Saray'da
Toplam 4
Yorum
gsli gitti rivanın paraları dursun batırdı takımı belhanda hiç 9 edermi
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Visca'da sona gelindi
Toplam 14
Yorum
ahmet tuncer YAZICIOĞLU neden istemiyorsun kardeşim modeli mi düşük 36 lık olsamı daha iyi
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