 Bülent Uygun Süper Lig ekibiyle anlaştı – Fotomaç – 23 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Süper Lig ekibiyle anlaştı

    Bülent Uygun Süper Lig ekibiyle anlaştı

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, teknik direktör ile anlaşma sağladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Uygun ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

    Açıklamada ayrıca, resmi sözleşmenin Ramazan Bayramı sonrasında imzalanacağı ifade edildi.

    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bülent Uygun Süper Lig ekibiyle anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.