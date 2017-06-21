 Stopere Gonzales – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Stopere Gonzales

    Stopere Gonzales
    Gelecek sezon yeniden Avrupa Kupalarına katılacak bir takım kurmak isteyen Osmanlıspor yönetimi Aykut Demir ve Vaclav Prochazka'nın yerine topu oyuna daha iyi sokabilecek bir stoper almak için harekete geçti. İlk hedef ise Palermo'nun Kosta Rikalı stoperi Giancarlo Gonzalez oldu.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:04
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