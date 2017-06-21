Stopere Gonzales

Gelecek sezon yeniden Avrupa Kupalarına katılacak bir takım kurmak isteyen Osmanlıspor yönetimi Aykut Demir ve Vaclav Prochazka'nın yerine topu oyuna daha iyi sokabilecek bir stoper almak için harekete geçti. İlk hedef ise Palermo'nun Kosta Rikalı stoperi Giancarlo Gonzalez oldu.