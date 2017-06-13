 Osmanlı kolları sıvadı – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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HEPSİ
    13 Haziran 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Osmanlı kolları sıvadı

    Osmanlı kolları sıvadı
    'un genel menajeri , 2016-17 sezonunda beklentilerin altında kaldıklarını belirterek, "Lig performansımızın bize yakışmadığını düşünüyorum" dedi ve şöyle devam etti: Geçen sezon inişli çıkışlı bir grafik çizdik. Avrupa'da zaman zaman ses getirdik. Bu sezon çok daha iyisini yapacağız. Transfer çalışmaları sürüyor.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:32
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