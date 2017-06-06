 Serdar Gürler imzayı attı – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    imzayı attı

    Serdar Gürler imzayı attı

    Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, geçen sezonun başarılı isimlerinden Gençlerbirliği'nden ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

    Osmanlıspor yetkililerinden alınan bilgiye göre A Milli Takım kampında bulunan futbolcunun menajeri ile yapılan görüşmelerde, 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı. Gençlerbirliği'nde başarılı bir performans ortaya koyan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 31 karşılaşmada, 13 gol kaydetmiş ve alkışlanmıştı.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:41
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