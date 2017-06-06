Serdar Gürler imzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, geçen sezonun başarılı isimlerinden Gençlerbirliği'nden Serdar Gürler ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Osmanlıspor yetkililerinden alınan bilgiye göre A Milli Takım kampında bulunan futbolcunun menajeri ile yapılan görüşmelerde, 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı. Gençlerbirliği'nde başarılı bir performans ortaya koyan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 31 karşılaşmada, 13 gol kaydetmiş ve alkışlanmıştı.