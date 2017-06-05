Osmanlıspor'dan transfer hamlesi

Osmanlıspor Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre A Milli Takım kampında bulunan futbolcunun menajeri ile yapılan görüşmelerde, 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı.

Gençlerbirliği'nde başarılı bir performans ortaya koyan 25 yaşındaki futbolcu, geride kalan 2016-2017 sezonunda 31 maçta, 13 gol kaydetti.