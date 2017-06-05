Osmanlıspor'dan transfer hamlesi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, geçen sezonun başarılı isimlerinden Serdar Gürler ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Gençlerbirliği'nde başarılı bir performans ortaya koyan 25 yaşındaki futbolcu, geride kalan 2016-2017 sezonunda 31 maçta, 13 gol kaydetti.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:47
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Toplam 34
Yorum
gürsel61 Allah sizden razı olsun kafasını çelmeseydiniz YUSUF YAZICI diye bir futbolcuyu Türk futbolu tanıyamayacaktı. Turşusunu kurun:))
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Rize hedef saptırıyor!
Toplam 38
Yorum
xxx Kimse kimseye iftira atmasın..Biz sadece futbol seyrediyoruz..İnsanları galeyana getirmeyin..Son maçta Rizenin penaltısı doğrumuydu...
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Trabzonspor 50. yıl kadrosunu kuruyor
Toplam 1
Yorum
KEMAL Hayırlı olsun. Bu oyuncularla şampiyonluk zor fakat; Beşiktaş'ın(Fikret Or) 4.yılda ancak yaptığı gibi sonraki 2 seneye hazırlanmak gerekir.
Osmanlıspor'dan transfer hamlesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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