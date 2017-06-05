 Osmanlıspor'dan transfer hamlesi – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Osmanlıspor'dan transfer hamlesi

    Osmanlıspor'dan transfer hamlesi

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, geçen sezonun başarılı isimlerinden Serdar Gürler ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

    Osmanlıspor Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre A Milli Takım kampında bulunan futbolcunun menajeri ile yapılan görüşmelerde, 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı.

    Gençlerbirliği'nde başarılı bir performans ortaya koyan 25 yaşındaki futbolcu, geride kalan 2016-2017 sezonunda 31 maçta, 13 gol kaydetti.

    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:47
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