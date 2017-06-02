Osmanlıspor kafilesi, İstanbul'a gitti
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın deplasmanda şampiyonluğu garantileyen Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti.
Osmanlıspor, sezonun son maçı öncesinde 38 puan ve averajla 13. sırada bulunuyor. Başkent ekibi, Osmanlıspor ismiyle çıktığı Süper Lig maçlarında henüz Beşiktaş karşında 3 puanla tanışamadı.
Beşiktaş ile Osmanlıspor arasındaki karşılaşma, Vodafone Stadı'nda saat 17.00'de oynanacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:42
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Emenike’de Yiğido umudu
Toplam 14
Yorum
alex eğer FB kulübü şampiyon olmak istiyorsa yüksek maaş alıp tatil yapan bütün futbolcularla yollarını ayırmalı.başta wiel rvp emenike .
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Tudor, Titi’yi veto etti
Toplam 2
Yorum
gs anadolu kuluplerini zengin yapmayı bırakın sonra kiralayacak kulup bulamıyorsunuz
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Clichy’ye 3 yıllık kontrat önerildi
Toplam 5
Yorum
gs dursun gider ayak takımı iyice batırıp gelecek yönetimide zora sokmak istiyor..
Osmanlıspor kafilesi, İstanbul'a gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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