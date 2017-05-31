Osmanlıspor 9 eksikle çalıştı
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 3 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Batıkent Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana topla ısınma çalışmasıyla başlayan mor-sarılı futbolcular, daha sonra 8'e 3 top kapma oynadı. Pas organizasyonlarıyla devam eden günün tek antrenmanı, yarı sahada oynanan çift kale maçla son buldu.
1 saat 25 dakika süren idmana, tedavilerine devam edilen Tiago Pinto, Avdija Vrsajevic, Aykut Demir, Koray Altınay, Hakan Arıkan, Mehmet Güven, Erdal Kılıçaslan ve Musa Çağıran ile Senegal Milli Takımı'na davet edilen Badou Ndiaye katılmadı.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:19
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"Bize de kağıt geldi, bakacağız"
Toplam 15
Yorum
Erkan ALLAH akıl fikir versin sana Fenerli bey... Önce geçmişteki şaibeli şampiyonluklarınıza bakın siz... Aynaya bakmalı insan...
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"Bize de kağıt geldi, bakacağız"
Toplam 15
Yorum
şampiyon ya iki sene üst üste şampiyon olunca şu fenerliler gene türemmiş bizi takip etmeye daha çok devam edersiniz yazık la size :)
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Quaresma: Fenerbahçe başkanı gelmek isterse...
Toplam 6
Yorum
... Gelmesin olm ne isi var!..gitsin soygun kupasiyla oynasin:))
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