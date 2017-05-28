"Ligde kalmayı garantiledik, lig bitti"
Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 4 haftadır galibiyet alamadıklarını belirterek, “Ligde kalmayı garantilediğimiz gün takımım maalesef ligi bitirdi” dedi.
"Ligde kalmayı garantilediğimiz gün takımım maalesef ligi bitirdi"
Ligin 2. yarısında sahasında galibiyet alamadıkları hatırlatılması üzerine Hamzaoğlu, "Ligde kalmayı garantilediğimiz gün takımım maalesef ligi bitirdi. Bizlerde çok fazla yüklenemiyoruz. Onları da anlıyoruz ama mecburuz. Önümüzdeki hafta bir maçımız daha var. En iyi şekilde o maçı da oynamak zorundayız" değerlendirmelerinde bulundu.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:50
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Valbuena'da mutlu son
Toplam 15
Yorum
AL İYİCE AL İYİCE BATIR
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Bursaspor kendini ateşe attı
Toplam 8
Yorum
nturk haftaya kardes trabzon bir kiyak yapar,hafta arasi butun futbolcularim sakatlandi deyip yedeklerlerklerle cikar bursaya yenilir
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Kalitemiz bu
Toplam 42
Yorum
Ali Can Hani M.Denizli,Daum,E.Yenal,Aykut şampiyon yapmamıştı.Takımı ne hale getirdi.Hani Aykut gelemezdi.Kıskançlıkla kulüp yönetilmez.Başarılı ola
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