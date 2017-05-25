Osmanlıspor'da Ç. Rizespor mesaisi
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Başkent ekibinin oyuncuları, daha sonra uzun bir süre pas organizasyonları gerçekleştirdi. Çalışma, ayak tenisiyle sona erdi.
Osmanlıspor, hazırlıklarına yarın yapacağı tek idmanla devam edecek.
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:25
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Yeniden Visca
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Aslan LIGIMIZIN EN IYI FUTBOLCUSU ISTERDIM GALATASARAYIMDA OLMASINI
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Tudor ayrılıyor
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Alesta Abdullah avcı, cengiz cimboma.....
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Efsane başkan hayatını kaybetti
Toplam 8
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Aslan ALLAH RAHMET EYLESIN FUTBOLDA BASIMIZAGECTIGINDE COK KATKISI OLMUSTU RAHMETLI ÖZAL VE ESI SEMRA HANIMA RAGMEN TEKRAR ALLAH RAHMET EYLESIN
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