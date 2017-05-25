Osmanlıspor'da Ç. Rizespor mesaisi

Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman, 1,5 saat sürdü. Hafif sakatlıkları bulunan Muhammed Bayır, Aykut Demir, Mehmet Güven, Tiago Pinto, Erdal Kılıçaslan, Hakan Arıkan, Koray Altınay ve Musa Çağıran, idmana çıkmadı.

Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Başkent ekibinin oyuncuları, daha sonra uzun bir süre pas organizasyonları gerçekleştirdi. Çalışma, ayak tenisiyle sona erdi.

Osmanlıspor, hazırlıklarına yarın yapacağı tek idmanla devam edecek.