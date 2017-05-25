 Osmanlıspor'da Ç. Rizespor mesaisi – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Osmanlıspor'da Ç. Rizespor mesaisi

    Osmanlıspor'da Ç. Rizespor mesaisi

    Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman, 1,5 saat sürdü. Hafif sakatlıkları bulunan Muhammed Bayır, Aykut Demir, Mehmet Güven, Tiago Pinto, Erdal Kılıçaslan, Hakan Arıkan, Koray Altınay ve Musa Çağıran, idmana çıkmadı.

    Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Başkent ekibinin oyuncuları, daha sonra uzun bir süre pas organizasyonları gerçekleştirdi. Çalışma, ayak tenisiyle sona erdi.

    Osmanlıspor, hazırlıklarına yarın yapacağı tek idmanla devam edecek.

    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:25
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