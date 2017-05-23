Osmanlıspor, Rizespor'a hazırlanıyor

Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan mor-sarılı ekip, daha sonra koordinasyon ve üç grup halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

Yarı sahada taktiğe yönelik çalışmayla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Pinto, Mehmet Güven ve Aykut Demir antrenmana katılmazken, Tugay Kacar performans antrenörüyle bireysel çalıştı.

Öte yandan antrenmanı izleyen Osmanlıspor Batıkent Futbol Okulu öğrencileri, çalışmanın sonunda teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile takım kaptanları Numan Çürüksu ve Erdal Kılıçaslan'a çiçek verdi.

Takımla hatıra fotoğrafı çektiren minik futbolcular, hayranı oldukları oyunculardan imza aldı.

Bu arada, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha önce cuma günü oynanacağı açıklanan Osmanlıspor-Çaykur Rizespor maçının tarihi değişti.

Osmanlı Stadı'ndaki karşılaşma, 28 Mayıs Pazar günü saat 16.00'ya alındı.