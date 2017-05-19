Hamzaoğlu: “Sezonun yorgunluğu kendisini gösteriyor”
Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 2-0 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından “Oyuncularım bütün sezon hem lig hem Avrupa’da yoruldu. Yorgunluk kendisini gösteriyor” diye konuştu.
"Beşiktaş ve Başakşehir'i tebrik etmek lazım"
Şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak da konuşan Hamzaoğlu, "Yarışın içinde olan 2 takımı da kutlamak lazım. Hem Başakşehir'i ve Abdullah hocayı hem Beşiktaş'ı ve Şenol hocayı kutlamak lazım. Müthiş bir sezon geçirdiler. Zaman zaman sendelemelerine rağmen tekrar ayağa kalkıp mücadeleye devam ettiler. İki takımı da tebrik etmek lazım. İki takımı da kutluyorum. Ligin son maçında Beşiktaş'a karşı tabii ki işimiz zor olacaktır. Oyuncularım yorgun. Elimizden gelen futbolu oynayacağız, Beşiktaş'a karşı kazanmak için sahaya çıkacağız ama dediğim gibi işimiz zor olacaktır" dedi.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:01
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G.Saray, Osmanlı'yı ilk yarıda devirdi
Toplam 6
Yorum
3. veya 4.lükle idare edeceksiniz HAMZA DENİZLİ ORHAN HOCA şota sadi hami hoca BAŞARIYI YAKALAMAK İÇİN 40 HOCA DEĞİŞTİRSENİZ TFF İSTEMEDİKTEN SONRA BAŞARI GELMEZ.
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Toplam 13
Yorum
Kartal Hazimsizlik ilaci satiyorlar eczanelerde ))
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Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
Toplam 5
Yorum
TakTak Kardeşim digerleri kesin gitmelide sow'da arayıp bulamadıgın ne var senin koskoca mussa sow'a ilk defa git diyen bir fener taraftarı gördüm.
Hamzaoğlu: “Sezonun yorgunluğu kendisini gösteriyor” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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