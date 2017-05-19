Hamzaoğlu: “Sezonun yorgunluğu kendisini gösteriyor”

Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 2-0 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından “Oyuncularım bütün sezon hem lig hem Avrupa’da yoruldu. Yorgunluk kendisini gösteriyor” diye konuştu.

Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Hamza Hamzaoğlu, sözlerine 19 Mayıs'ı kutlayarak başlarken, "Bütün ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Bugün iyi oynamaya çalıştığımız bir maçtı. Kazanmayı biraz ikinci planda tuttuk ama oynayarak kazanmak adına her şeyi yaptık sahada. Ama bir gerçek var ki sezonun yorgunluğu kendisini göstermeye başladı. Oyuncularım bu sezon hem ligde, hem Avrupa'da üst düzey performans sergiledi. Gole kadar Galatasaray'ın kalesine yakın oynadık ama gol bulamadık ve golden sonra kırılgan yapı öne geçti. İkinci yarıda elimizden geleni yaptık ancak gol bulamadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 2 maçımız daha var. İkisi de zor ama fedakarlık gerektiren maçlar. Galatasaray'ı tekrar tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Beşiktaş ve Başakşehir'i tebrik etmek lazım"

Şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak da konuşan Hamzaoğlu, "Yarışın içinde olan 2 takımı da kutlamak lazım. Hem Başakşehir'i ve Abdullah hocayı hem Beşiktaş'ı ve Şenol hocayı kutlamak lazım. Müthiş bir sezon geçirdiler. Zaman zaman sendelemelerine rağmen tekrar ayağa kalkıp mücadeleye devam ettiler. İki takımı da tebrik etmek lazım. İki takımı da kutluyorum. Ligin son maçında Beşiktaş'a karşı tabii ki işimiz zor olacaktır. Oyuncularım yorgun. Elimizden gelen futbolu oynayacağız, Beşiktaş'a karşı kazanmak için sahaya çıkacağız ama dediğim gibi işimiz zor olacaktır" dedi.