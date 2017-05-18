Osmanlıspor, Galatasaray maçına hazır
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre İstanbul'da bir otelde kampa giren takım, son çalışmasında otelin salonunda ter idmanı yaptı.
Galatasaray maçı kadrosunda bulunan oyunculara, kondisyoner eşliğinde ısınma ve koordinasyona yönelik program uygulandı.
Galatasaray-Osmanlıspor maçı Türk Telekom Arena'da yarın saat 20.00'de başlayacak.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:31
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Fatih Terim o günü anlattı!
Toplam 14
Yorum
Zugurt aga Gormemisligin nirvanasi...bugun askerlik cagina gelmis insanlar o tarihte portakalda vitamindindiler..zavalli komikler;;)))
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Asıl hedef Emre Mor
Toplam 17
Yorum
karakartal emrenin yerinde olsam dortmundda kalırım "kendimi burada geliştirmek istiyorum" derim illa kiralanacaksada hollanda olmalı. türkiye değil.
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Liderde keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal fatih aksoyu bütün hazırlık maçlarında izledim 1-2 seneye kalmaz beşiktaşın as oyuncusu olur gibime geliyor sağlam bir topçu
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