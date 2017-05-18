 Osmanlıspor, Galatasaray maçına hazır – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    , Galatasaray maçına hazır

    Osmanlıspor, Galatasaray maçına hazır

    , Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Kulübün açıklamasına göre İstanbul'da bir otelde kampa giren takım, son çalışmasında otelin salonunda ter idmanı yaptı.

    Galatasaray maçı kadrosunda bulunan oyunculara, kondisyoner eşliğinde ısınma ve koordinasyona yönelik program uygulandı.

    Galatasaray- maçı Türk Telekom Arena'da yarın saat 20.00'de başlayacak.

    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:31
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