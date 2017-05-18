Osmanlıspor, Galatasaray maçına hazır

Kulübün açıklamasına göre İstanbul'da bir otelde kampa giren takım, son çalışmasında otelin salonunda ter idmanı yaptı.

Galatasaray maçı kadrosunda bulunan oyunculara, kondisyoner eşliğinde ısınma ve koordinasyona yönelik program uygulandı.

Galatasaray-Osmanlıspor maçı Türk Telekom Arena'da yarın saat 20.00'de başlayacak.