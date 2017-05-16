 Yeni sezona bakalım – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Yeni sezona bakalım

    Yeni sezona bakalım
    Akhisar Belediyespor'a evinde 4-0 gibi çarpıcı bir skorla yenilen Osmanlıspor'un teknik direktörü , "Amacımız ligi iyi bir yerde tamamlamak. Yeni sezonun planlamasını da yapacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:43
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