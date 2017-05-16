"Oyunu güzelleştirmeye çalışacağız"

Başkent ekibi, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 19 Mayıs Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmanın ilk bölümünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hamzaoğlu, son iki haftada sahadan istemedikleri sonuçlarla ayrıldıklarını belirtti.

Akhisar Belediyespor'a 4-0 yenildikleri karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hamzaoğlu, "Karşılaşmaya iyi başladık. Rakip takım, ilk 30 dakikaya yakın bölümde kalemize hiç gelmedi. İlk pozisyonlarında da golü buldular. Orada bizim de hatalarımız var. Savunma duruşumuz çok iyi değildi. İkinci golden sonra da oyundan düştük. Kırılgan yapımız devam ediyor ama bunu çok fazla oyunculara da bağlayamıyorum." diye konuştu.

Hamzaoğlu, Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi nedeniyle sezonu erken açtığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Gerçekten başarılı bir sezon geçirdiler aslında. Her ne kadar ikinci yarıda düşüş yaşanmış olsa da bana göre oyuncularım iyi bir sezonu geride bırakacaklar. 40'ın üzerinde maç yapan oyuncularımız var. Dolayısıyla bu yıpranmışlıklar son haftalarda ortaya çıkmaya başlıyor. Ancak maçlarımız da ciddi bir şekilde devam ediyor. Onları da oynamak zorundayız. Bu önümüzdeki 3 maçı da Osmanlıspor'a yakışan şekilde oynamalıyız. Ondan sonra futbolcularımız dinlenmeye, tatile geçebilirler. Ama kalan 3 hafta iyi oynamak ve mücadele etmek zorundayız."



"GALATASARAY'DA KISA SÜREDE BAŞARILI OLDUK"

Haftanın açılış maçında Galatasaray'a konuk olacaklarını hatırlatan Hamzaoğlu, "Ona göre planlarımızı yapıyoruz. İnşallah, orada da güzel, keyifli bir maç oynarız. Amacımız, oyunu güzelleştirip iyi bir futbolla izleyenlere keyifli dakikalar yaşatmak. İnşallah, bunda da başarılı oluruz." ifadelerini kullandı.

Hamzaoğlu, daha önce Galatasaray'da görev yaptığının hatırlatılması üzerine, "Galatasaray'da zamanında büyük bir gururla çalıştık. Allah'a şükürler olsun, kısa sürede iyi başarılar yakaladık. Allah bize nasip etti ama geride kaldı. Şimdi Osmanlıspor ile çıkacağız." şeklinde konuştu.

Osmanlısporlu futbolcular Ndiaye ve Musa Çağıran'la ilgili transfer haberleri konusunda Hamzaoğlu, "Şu an açık söylemek gerekirse, gidecek oyuncuları düşünmüyoruz. Çünkü 3 maçımız var ona odaklanmış durumdayız. Yönetimimiz, sezon sonunda ciddi bir şekilde gelen teklifleri değerlendirip bizlerle paylaşır. Ondan sonra da kararımızı hep birlikte veririz." değerlendirmesini yaptı.



TAKTİK ÇALIŞTILAR

Hamzaoğlu yönetiminde Batıkent Tesisleri'de yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, 8'e 3 top kapma oyunun ardından taktik çalışma yaptı.

Tedavisine devam edilen savunma oyuncusu Aykut Demir, idmanda yer almadı.