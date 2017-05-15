Osmanlıspor'da G.Saray mesaisi başladı
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenmanda, ligin 31. haftasında oynanan Akhisar Belediyespor maçında uzun süre forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı. Dar alanda pas organizasyonu çalışmasıyla devam eden antrenman, kanatlardan orta, şut ve gol organizasyonlarıyla sona erdi.
Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenmanda tedavi süreci tamamlanan Musa Çağıran da yer alırken, Aykut Demir, idmana katılmadı. Genç oyunculardan Tugay Kacar ise performans uzmanı Thomas Klimmeck nezaretinde özel çalışma yaptı.
Osmanlıspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:07
- Ozi’ye süper zam
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Forza Bjk Biz Tek , Siz Hepiniz , Forza Bjk
- Kale artık kapansın
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 FABRİ BEŞİKTAŞ'IN KALECİSİ DEĞİL.ÇOK ÖNEMLİ MAÇLARDA KABUL EDİLEMEZ HATALAR YAPTI..! YENİ SEZONDA ÇOK İYİ BİR KALECİ LAZIM FİKRET BAŞKAN..
- Tuncay Şanlı Edmilson’u izledi
Toplam 14
Yorum
Forever O değil de birde Taison u istiyorsunuz adam gelse gelse yatmaya gelir bekleyin
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