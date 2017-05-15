 Osmanlıspor'da G.Saray mesaisi başladı – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Osmanlıspor'da G.Saray mesaisi başladı

    Osmanlıspor'da G.Saray mesaisi başladı

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

    Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenmanda, ligin 31. haftasında oynanan Akhisar Belediyespor maçında uzun süre forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı. Dar alanda pas organizasyonu çalışmasıyla devam eden antrenman, kanatlardan orta, şut ve gol organizasyonlarıyla sona erdi.

    Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenmanda tedavi süreci tamamlanan Musa Çağıran da yer alırken, Aykut Demir, idmana katılmadı. Genç oyunculardan Tugay Kacar ise performans uzmanı Thomas Klimmeck nezaretinde özel çalışma yaptı.

    Osmanlıspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:07
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