Osmanlıspor'da G.Saray mesaisi başladı

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenmanda, ligin 31. haftasında oynanan Akhisar Belediyespor maçında uzun süre forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı. Dar alanda pas organizasyonu çalışmasıyla devam eden antrenman, kanatlardan orta, şut ve gol organizasyonlarıyla sona erdi.

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenmanda tedavi süreci tamamlanan Musa Çağıran da yer alırken, Aykut Demir, idmana katılmadı. Genç oyunculardan Tugay Kacar ise performans uzmanı Thomas Klimmeck nezaretinde özel çalışma yaptı.

Osmanlıspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.