''4-0'dan sonra konuşmak kolay değil''

Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hamzaoğlu, ikinci yarıda risk aldıklarını belirterek, "İkinci golden sonra, takımın kırılgan yapısı da var, ayağa kalkmak zor oldu." dedi.

Hamzaoğlu, rakipleri Akhisar Belediyespor'u tebrik ederek, "Ortaya çıkan 4-0'lık sonuçtan sonra konuşmak kolay değil. Akhisar Belediyespor ataklarını engellemeye çalıştık ama duran toptan gelen gole engel olamadık. İkinci yarıda riskler aldık. Biz golü bulsaydık, farklı bir oyun ortaya çıkardı." değerlendirmesini yaptı.

Oyuncularına ellerinden gelen çabayı gösterdikleri için teşekkür eden Hamza Hamzaoğlu, "Sezonu çok erken açıyorsunuz. Bu sürede 50 küsur maç yapıyorsunuz. Lige çıktığınız ilk senede Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanıyorsunuz. Kadro genişliği ve altyapı olmayınca, ayrıca hedeften de kopunca olmuyor. Kolay değil." diye konuştu.

Rusescu ve Webo'nun oynatılmasının risk olduğu yönündeki bir soru üzerine Hamzaoğlu, "Rusescu ve Webo ile oynamak risk gibi görünüyor. Ancak ön tarafta sıkıntı yaşıyorduk. Forveti destekleyen oyunculara ihtiyacımız vardı. Tiago zaten hücumlara destek veriyor. Koray'ı kalan bir bek olarak düşünmüştük ve doğru da yaptık. Vrsajevic'i ikinci yarı oyuna aldık. Ancak ikinci golden sona takım tamamen kontrolden çıktı." değerlendirmesinde bulundu.



AKHİSAR BELEDİYESPOR CEPHESİ

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk ise Osmanlıspor karşısında 4-0 gibi farklı bir skoru beklemediklerini söyledi.

Teknik direktör Buruk, "Maçın başında aslında çok iyi oynamadık. Özellikle bize top geçtiğinde iyi çıkışlar yapabilirdik. Savunmada sıkıntı yaşamadık. Hücumdaki etkili oyuncuların görevlerini yapması, farklı galibiyeti getirdi." ifadelerini kullandı.

İkinci ve üçüncü bölgeye geçişte sıkıntı yaşamadıklarını belirten Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyunu değiştiren, gol ve sonrası oldu. 4-0 olana kadar oyuna hükmettik. Savunmadan hücuma geçişleri doğru yaptık. Sonuç bizi sevindirdi. Gol atmak ve pozisyona girmek önemliydi. Oyuncularıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Oyundan zevk alan ve kendine güvenen takım olması bizim için önemliydi."

Zor bir deplasmandan 3 puanla döndüklerini hatırlatan Okan Buruk, "Osmanlıspor, ikinci yarı düşüş yaşamasına karşın, çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Zorlu bir deplasmanın bizi beklediğini biliyorduk. Öne geçene kadar rakibi karşılamayı bildik. 4-0'lık galibiyeti beklemiyorduk. Öne geçtikten sonra kendimize güvenimiz artıyor. Önemli bir takımı yendiğimiz için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Karşılaşma içinde bir pozisyonda hakeme itirazının hatırlatılması üzerine teknik direktör Buruk, "Ömer Bayram'ın sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi nedeniyle itirazım oldu." ifadesini kullandı.