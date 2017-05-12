 Osmanlıspor'un rotası Kweuke – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    'un rotası

    Osmanlıspor'un rotası Kweuke

    ligin bitimine 4 hafta kala transfer çalışmalarına da başladı.

    Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile toplanan yönetim kurulu, takıma yeni sezon için çok iyi bir golcü oyuncu alınması konusunda fikir birliğine vardı. Başkent ekibi Rizesporlu Kweuke için 1 milyon Euro gibi bir rakamı gözden çıkardı. 24 maçta 12 gol atan 35 yaşındaki oyuncu için sezon biter bitmez teklif sunulacak. Webo ise takımdan ayrılıyor.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:52
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