Osmanlıspor'un rotası Kweuke
Osmanlıspor ligin bitimine 4 hafta kala transfer çalışmalarına da başladı.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile toplanan yönetim kurulu, takıma yeni sezon için çok iyi bir golcü oyuncu alınması konusunda fikir birliğine vardı. Başkent ekibi Rizesporlu Kweuke için 1 milyon Euro gibi bir rakamı gözden çıkardı. 24 maçta 12 gol atan 35 yaşındaki oyuncu için sezon biter bitmez teklif sunulacak. Webo ise takımdan ayrılıyor.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
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Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
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Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
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Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
Osmanlıspor'un rotası Kweuke haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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