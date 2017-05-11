Osmanlıspor'da hazırlıklar sürdü
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında, sahasında Akhisar Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavileri süren Musa Çağıran, Aykut Demir ile hafif ağrıları bulunan Badou Ndiaye, Numan Çürüksu ve Aminu Umar katılmadı.
İyileşme sürecine giren Luiz Carlos ve Tugay Kacar ise performans uzmanı Thomas Klimmeck yönetiminde özel bir çalışma gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, koordinasyon çalışması ve çeşitli pas organizasyonları yaptı. Başkent ekibi oyuncuları, yarım sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.
Çekyalı futbolcu Prochazka 33 yaşına girdi
Antrenmanın ardından 33 yaşına giren Çekyalı savunma oyuncusu Vaclav Prochazka için doğum günü kutlaması yapıldı.
Tecrübeli oyuncu, kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfledikten sonra Raul Rusescu'nun elinden doğum günü pastasını yedi. Prochazka, teknik heyet, takım arkadaşları ve kulüp personelinin tebriklerini kabul etti.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:27
- Çilingir ustası Popov
Toplam 3
Yorum
yılmaz topal Ersun yanal hakikaten öylese . Rode yi çıkartıp top yapan çalım atan pas yapan Ndoyu neden forvete koydu
- Çifte harekat
Toplam 2
Yorum
sanki futbolcu yok Sakin sakin, biz iyi futbolculari kiaralariz kotu futbolcularisa parayla aliriz. Son iki sene de defans hatini verdimig paranin hati yok,
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 28
Yorum
fenerli bizde sizi hangi td olursa olsun 20 yıldır cok sevıyoruz
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