Hamzaoğlu’ndan gençlere yakın takip
Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve yardımcıları, Osmanlıspor U21 takımının, Kardemir Karabükspor U21 takımını 1-0 yendiği maçı izledi.
Rakibine oranla üstün bir oyun ortaya koyan gençlerin maçını, Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, yardımcı antrenörler Fuat Nihat Buruk ve İsa Turan da takip etti. Hamzaoğlu, takım hakkında altyapı antrenörlerinden bilgi aldıktan sonra oyuncuları galibiyetlerinden dolayı kutladı.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:45
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Toplam 4
Yorum
GS03 sınıf başkanı gibi kulüp başkanı seçerseniz olacağı budur.
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 43
Yorum
Ali KOÇ BASKAN Bir FENERBAHÇELI olarak tiksiniyorum bundanda Aziz Baskanindan da. FENERBAHÇEMIZI en nefret edilen kulüp yapmayi basardilar. Bi gidin artik.
- Beşiktaş yönetiminden flaş açıklama
Toplam 39
Yorum
gfb rvp ye verilen cezanın aynısını vermesinlerde görelim taliscaya ayrıca edilen küfürlerden 2 maç seyircisiz oynatılmalı
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