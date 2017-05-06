Osmanlıspor Ankara'daki hazırlıklarını tamamladı
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarının Ankara bölümünü tamamladı.
Sakatlıkları devam eden Musa Çağıran, Engin Bekdemir, Aykut Demir ve Tugay Kacar idmana katılmazken, Luiz Carlos ise takımdan ayrı fizyoterapist nezaretinde çalıştı.
Osmanlıspor, yarın Karabük'te yapacağı son antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:53
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Toplam 15
Yorum
mantık 3 milyon eurodan 1 kuruş fazla vermesinler imza parası falan sakın işine geliyorsa geldiği takım belli milandan yada interden gelmiyor!!!
- ''Evet Çinlilere satılsın''
Toplam 11
Yorum
engin sezgin Satılsın ki Avrupa'da daha çok kupalar kazanalım.Türkiye ligi ortada
- Derbi biletleri tükendi, Passolig transferi yok!
Toplam 3
Yorum
gfb doğru 3 puanı bıze verıp yollucanız :D ama merak etme fazla acıtmıcaz ...
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