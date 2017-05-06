 Osmanlıspor Ankara'daki hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Osmanlıspor Ankara'daki hazırlıklarını tamamladı

    Osmanlıspor Ankara'daki hazırlıklarını tamamladı

    Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarının Ankara bölümünü tamamladı.

    Ostim Stadı'nda, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü. Oyuncular antrenmana topla ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 6'ya 3 top kapma oyunuyla idmanı sürdüren mor-sarılılar sonrasında ise iki takım halinde şut ve gol organizasyonları yaptı. Dar alanda 4 takım halinde dönüşümlü olarak oynanan çift kale maçla çalışma sona erdi.

    Sakatlıkları devam eden Musa Çağıran, Engin Bekdemir, Aykut Demir ve Tugay Kacar idmana katılmazken, Luiz Carlos ise takımdan ayrı fizyoterapist nezaretinde çalıştı.

    Osmanlıspor, yarın Karabük'te yapacağı son antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak.

    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:53
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