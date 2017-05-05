Osmanlısporlu futbolcular, Ankapark'ta stres attı
Osmanlısporlu futbolcular, Spor Toto Süper Lig'de 8 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacakları karşılaşma öncesinde Ankapark'ta stres attı.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin yapımını sürdürdüğü Ankapark'ta, inşası tamamlanan alanları gezen ve makinelere binerek stres atan oyuncular, eğlenceli anlar yaşadı.
Ankapark'taki geziye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Osmanlıspor Kulübü Kurucu Başkanı Ahmet Gökçek, Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ve yardımcıları, genel menajer Ender Yurtgüven, mor-sarılı futbolcular, teknik heyet ve diğer yetkililer yer aldı.
Belediye başkanı Gökçek, kurucu başkan Ahmet Gökçek, teknik direktör Hamzaoğlu ve futbolcular ilk olarak korsan gemisindeki makineye binerek stres attı. Geziye katılan ekip sonrasında ise ESC Coaster, Volare, dev keşif isimli makinelere bindi.
Dinazor Ormanı'nı da ziyaret eden futbolcular ve teknik heyet, bu bölümü beğendi. Girişteki bölümün çatısında yer alan Osmanlıspor yazısı futbolculara, teknik heyete ve diğer yetkililere sürpriz oldu.
Dijital Çadır Oyun Alanına da giden ekip, buradaki makinelerde hünerlerini sergiledi. Futbolcular özellikle basketbol atışlarının yapıldığı makinelere ilgi gösterdi. Bu bölümde de yine tavanda başkent ekipleri Osmanlıspor, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Hacettepe kulüplerinin logolarının olması dikkati çekti. Burada ayrıca duvarlarda Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Süleyman Seba gibi Türk futbolunda simgeleşen isimlerin fotoğrafları yer alıyor.
Osmanlısporlu futbolcular, teknik heyet ve diğer yetkililer, Ankapark'ı üstü açık bir otobüsle gezdi.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:15
- Şikayet hattı: 444
Toplam 71
Yorum
Turgay Ya ferdi akıncı sen neyine güvenip 2.ayakta 5 numarayı tek atyosun :) sen git idda yorumculugu yap :)
- Hakem açıklandı, Beşiktaş ayaklandı
Toplam 32
Yorum
niğdeli sanki hep yeniyormuş gibi konuşuyorsun son 10 yıla bak öyle konuş siftahı kim yaptı sahanızda aynı tarife geçerli korkunun ecele faydası yok
- Elde var bir!
Toplam 19
Yorum
Kaan67 Adamin youtube bile olumlu bir maçı veya olumlu bir hareketi yok aziz yine çöpleri dolduruyor takıma dagit bakalım kulüp parasini
Osmanlısporlu futbolcular, Ankapark'ta stres attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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