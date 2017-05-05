Osmanlıspor'da hazırlıklar sürüyor
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Ostim Stadı'nda, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki idman, yaklaşık 1 saat sürdü. Antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Musa Çağıran, Aykut Demir, Engin Bekdemir ve Erdal Kılıçaslan katılmadı. Sakatlığı süren Luiz Carlos ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Osmanlısporlu oyuncular, idmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Dar alanda top kapma oyunuyla devam eden antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maçla son buldu.
Başkent ekibi hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:24
- Koray’ı ister misiniz?
Toplam 5
Yorum
abc başarılı hocaların boy gösterdiği takımlara kiralanmalı sinan gümüş ve koray mesela antalya konya gençlerbirliği gibi
- Hakem açıklandı, Beşiktaş ayaklandı
Toplam 12
Yorum
mete mi olsun ali palabıyık mı
- Lig sonuna yetişecek
Toplam 4
Yorum
hep sakat bu adam çöpe atılmış 4,5 milyon euro biraz daha fazla verilp avrupadan üst düzey stoper alabilirdik tolga serdar cavanda de jong josue çöp.
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