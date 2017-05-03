 Hırsımız güzeldi – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Hırsımız güzeldi

    Hırsımız güzeldi
    Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Atiker Konyaspor karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak gol bulmakta zorlandıklarını söyledi. Hamzaoğlu, "Çok kritik iki puan yitirdik ama oyuncuların hırsı çok güzeldi" dedi.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:00
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