Hırsımız güzeldi
Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Atiker Konyaspor karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak gol bulmakta zorlandıklarını söyledi. Hamzaoğlu, "Çok kritik iki puan yitirdik ama oyuncuların hırsı çok güzeldi" dedi.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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