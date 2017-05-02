Osmanlı fırsat tepti
Hamza Hamzaoğlu ile yeni bir hava yakalayan mor-sarılılar, Aminu’nun bir penaltı kaçırdığı maçta Konya’ya diş geçiremedi. İddiasız iki ekip haftayı 1’er puanla bitirdi.
Süper Lig'de orta sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde Osmanlıspor ile Konyaspor, 0-0 berabere kaldı. Maça hızlı başlayan Osmanlı, 1. dakikada Umar ile gole yaklaştı ama Kaya izin vermedi. 45+2'de Pinto'nun serbest vuruşunda top direkten döndü, Numan tamamladı ama kaleciyi geçemedi devre 0-0 bitti.
EV SAHİBİ DAHA ETKİLİYDİ
İkinci yarıda da etkili olan ev sahibi Osmanlıspor, 75'te bir penaltı atışından yararlanamadı. Aminu'nun penaltısı direkten döndü ve başladığı gibi golsüz berabere bitti. İki takım 1'er puana razı oldu.
KOCAMAN: 1 PUAN İYİDİR
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Osmanlıspor'un kendilerine göre daha iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirterek, "Bizim kupada daha önemli hedeflerimiz var. Buradan 1 puanla ayrılmak da iyidir" dedi.
KULÜBEYE ÜZGÜN DÖNDÜ
Cezası nedeniyle Osmanlıspor'un başındaki ilk üç maçını tribünden izleyen Hamza Hamzaoğlu, Konya maçında kulübeye geçti ama yüzü gülmedi.
EV SAHİBİ DAHA ETKİLİYDİ
İkinci yarıda da etkili olan ev sahibi Osmanlıspor, 75'te bir penaltı atışından yararlanamadı. Aminu'nun penaltısı direkten döndü ve başladığı gibi golsüz berabere bitti. İki takım 1'er puana razı oldu.
KOCAMAN: 1 PUAN İYİDİR
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Osmanlıspor'un kendilerine göre daha iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirterek, "Bizim kupada daha önemli hedeflerimiz var. Buradan 1 puanla ayrılmak da iyidir" dedi.
KULÜBEYE ÜZGÜN DÖNDÜ
Cezası nedeniyle Osmanlıspor'un başındaki ilk üç maçını tribünden izleyen Hamza Hamzaoğlu, Konya maçında kulübeye geçti ama yüzü gülmedi.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
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GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
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ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
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