 Osmanlı fırsat tepti – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Osmanlı fırsat tepti

    Osmanlı fırsat tepti

    Hamza Hamzaoğlu ile yeni bir hava yakalayan mor-sarılılar, Aminu’nun bir penaltı kaçırdığı maçta Konya’ya diş geçiremedi. İddiasız iki ekip haftayı 1’er puanla bitirdi.

    Süper Lig'de orta sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde Osmanlıspor ile Konyaspor, 0-0 berabere kaldı. Maça hızlı başlayan Osmanlı, 1. dakikada Umar ile gole yaklaştı ama Kaya izin vermedi. 45+2'de Pinto'nun serbest vuruşunda top direkten döndü, Numan tamamladı ama kaleciyi geçemedi devre 0-0 bitti.

    EV SAHİBİ DAHA ETKİLİYDİ
    İkinci yarıda da etkili olan ev sahibi , 75'te bir penaltı atışından yararlanamadı. Aminu'nun penaltısı direkten döndü ve başladığı gibi golsüz berabere bitti. İki takım 1'er puana razı oldu.

    KOCAMAN: 1 PUAN İYİDİR
    Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Osmanlıspor'un kendilerine göre daha iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirterek, "Bizim kupada daha önemli hedeflerimiz var. Buradan 1 puanla ayrılmak da iyidir" dedi.

    KULÜBEYE ÜZGÜN DÖNDÜ
    Cezası nedeniyle Osmanlıspor'un başındaki ilk üç maçını tribünden izleyen Hamza Hamzaoğlu, Konya maçında kulübeye geçti ama yüzü gülmedi.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Osmanlı fırsat tepti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.