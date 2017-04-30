Osmanlıspor, Konyaspor'u ağırlayacak
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Atiker Konyaspor'u konuk edecek.
Son 2 lig maçını kazanan mor-sarılı ekip, Atiker Konyaspor engelini de geçerek çıkışını sürdürmeye çalışacak.
Haftaya 37 puanla 9. sırada giren Osmanlıspor'da kart cezalısı futbolcu bulunmazken, Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Carlos sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan diğer futbolcular Musa Çağıran ve Aykut Demir'in de maça yetişmesi beklenmiyor.
Hamzaoğlu'nun cezası bitti
Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Atiker Konyaspor maçıyla kulübeye dönecek.
Bursaspor'u çalıştırdığı dönemde aldığı 5 müsabakadan men cezasını geçen hafta Aytemiz Alanyaspor maçında tamamlayan Hamzaoğlu, başkent ekibinin başında kulübedeki ilk maçına çıkacak.
Osmanlıspor'daki ilk 3 maçını tribünden takip etmek zorunda kalan Hamzaoğlu, Atiker Konyaspor maçında oyuncularına kulübeden taktik verebilecek.
Başkent ekibi, Hamzaoğlu'nun tribünde yer aldığı maçlarda Gaziantepspor'a 2-0 yenilirken, Kayserispor'u 4-1, Aytemiz Alanyaspor'u ise 1-0 mağlup etmişti.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:14
- Seneye şampiyonuz
Toplam 18
Yorum
balturk maalesef bu ve bunu gibi adamlar türk futblunu bitirdi. illede ben illede ben diye ye çöpe bile atılmayacak karakterler itibar görüyor ne iç
- Galatasaray, Bursaspor'a konuk oluyor
Toplam 1
Yorum
serdar akay bursa hücumdki 3 lünün sağında sercan değil STANCU yu oynatmalı v sağbek ERDEM hücuma destek vermesi ile dandik bek carole ün olduğu kanadı
- Seneye şampiyonuz
Toplam 18
Yorum
fb aynı 3 yıl ist iste şampiyonluk sözü gibidir.
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