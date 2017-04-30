Osmanlıspor, Konyaspor'u ağırlayacak

Osmanlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Son 2 lig maçını kazanan mor-sarılı ekip, Atiker Konyaspor engelini de geçerek çıkışını sürdürmeye çalışacak.

Haftaya 37 puanla 9. sırada giren Osmanlıspor'da kart cezalısı futbolcu bulunmazken, Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Carlos sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan diğer futbolcular Musa Çağıran ve Aykut Demir'in de maça yetişmesi beklenmiyor.

Hamzaoğlu'nun cezası bitti

Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Atiker Konyaspor maçıyla kulübeye dönecek.

Bursaspor'u çalıştırdığı dönemde aldığı 5 müsabakadan men cezasını geçen hafta Aytemiz Alanyaspor maçında tamamlayan Hamzaoğlu, başkent ekibinin başında kulübedeki ilk maçına çıkacak.

Osmanlıspor'daki ilk 3 maçını tribünden takip etmek zorunda kalan Hamzaoğlu, Atiker Konyaspor maçında oyuncularına kulübeden taktik verebilecek.

Başkent ekibi, Hamzaoğlu'nun tribünde yer aldığı maçlarda Gaziantepspor'a 2-0 yenilirken, Kayserispor'u 4-1, Aytemiz Alanyaspor'u ise 1-0 mağlup etmişti.