 Pierre Webo farkı! – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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HEPSİ
    28 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    farkı!

    Pierre Webo farkı!
    'da golcü oyuncu Pierre Webo bu sezon özellikle deplasman maçlarında etkili oluyor. Sezonun ikinci yarısında deplasmanda oynadığı beş maç sonunda toplam 10 gol katkısı yapan Kamerunlu, formunun zirvesinde.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:11
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