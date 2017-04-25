 Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu! – Fotomaç – 25 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Nisan 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    'in yeni takımı belli oldu!

    Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!

    Bu sezon formasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken 'in yeni takımı belli oldu. , 17 gol ve 5 asistle muhteşem bir sezon geçiren Serdar Gürler ile yeni sezon için 3 yıllık anlaşma sağladı.

    Süper Lig'in bu sezon en formda isimlerinden biri olan ve performansı ile A Milli Takım'a kadar yükselen yeni sezonda forması giyecek.

    Osmanlıspor sezon bitmeden elini çabuk tuttu ve Serdar Gürler ile 3 yıllık protokol yaptı. Protokol sayesinde 25 yaşındaki futbolcunun başka takımlara imza atması önlenmiş oldu.

    Son oynanan Kayserispor maçında 2 gol atarak takımına galibiyeti getiren Serdar Gürler Süper Lig'de bu sezon gol sayısını 13'e çıkartı. Serdar'ın ayrıca Türkiye Kupası'nda da 4 golü bulunuyor.

    FRANSA'DA YETİŞTİ!
    Fransa'nın Sochaux kulübünde profesyonel olan hücumcu orta saha Türkiye'de ilk olarak Elazığspor forması giydi. Elazığ'dan Trabzonspor'a transfer olan Serdar burada beklenenin altında kalınca Kayseri Erciyes ve 'ne kiralanmıştı.

    Özellikle bu sezon oynadığı futbolla bir çok takımın transfer listesine giren Serdar Gürler'ın Gençlerbirliği ile sezon sonunda sözleşmesi bitiyordu.

    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.