Altın kafa Webo
Osmanlıspor sahasında konuk ettiği son haftaların başarılı takımı Alanyaspor’u 69’da Webo’nun attığı golle yenerek 37 puana ulaştı.
AKILLI OYNADIK
Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Alanyaspor karşısında uzun bir süre tutuk kaldıklarını ancak ikinci yarıda iyi oynadıklarını belirtti. Hamzaoğlu, "İkinci devre akıllıydık ve maçı kopardık. Çok önemli bir üç puan kazandık" dedi.
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:31
- Nuri Şahin sakatlandı
Toplam 1
Yorum
sami Nuriyi de topcu yaptiniz yani, bir ise yaradigi yok, bu sene onu bir turk takimina kakalarlar
- Schmidt’le görüşme!
Toplam 1
Yorum
Hamdi Güneş Yabancı hocalar konusunda çok dikkatli olunmalı.Onlar ne futbolcu,ne yönetici ne de seyirci karakterimizi tanımıyorlar.Sonra da geç oluyor .
- Başakşehir'den açıklama
Toplam 14
Yorum
Ugur Gözden düşmüş futbolcuları toplayıp, başına mükemmel bir hoca koyup, şampiyonluğa inandırıp, şamp. olmayacaklarını anladığında bu oluyo.
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