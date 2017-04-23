 Altın kafa Webo – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Altın kafa Webo

    Altın kafa Webo

    sahasında konuk ettiği son haftaların başarılı takımı Alanyaspor’u 69’da Webo’nun attığı golle yenerek 37 puana ulaştı.

    Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu 'u Pierre Webo'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz kapanan maçın ikinci yarısında tempo yüksekti. 57. dakikada Bifouma sağdan yapılan ortaya çok sert vurdu ancak sonuç alamadı. 61. dakikada Fernandes'in kavisli şutu sonuç getirmedi. 65. dakikada Numan sağ kanattan çok güzel getirdiği topu ortaladı. Ndiaye müsait durumda olmasına rağmen topa vurmakta gecikince önemli bir gol pozisyonu kaçtı. 69. dakikada Osmanlı atağında Pierre Webo şık bir kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi. Osmanlı puanını 37'ye yükseltirken, Aytemiz Alanyaspor 34 puanda kaldı.

    AKILLI OYNADIK
    Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Alanyaspor karşısında uzun bir süre tutuk kaldıklarını ancak ikinci yarıda iyi oynadıklarını belirtti. Hamzaoğlu, "İkinci devre akıllıydık ve maçı kopardık. Çok önemli bir üç puan kazandık" dedi.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:31
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