Osmanlıspor, Alanyaspor'a hazırlanıyor
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.
Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenmana, sakatlıkları bulunan Advija Vrsajevic, Aykut Demir, Adam Maher, Luiz Carlos ve Tugay Kacar ile izinli olan Engin Bekdemir katılmadı.
Vrsajevic ve Aykut Demir, salondaki çalışmanın ardından sahada fizyoterapist eşliğinde bir çalışma gerçekleştirdi.
Isınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla start alan antrenmanda mor-sarılı oyuncular, dayanıklılık çalışması yaptı ve sonrasında 8'e 3 top kapmaca oynadı. Futbolcular, 3 kalenin kurulu olduğu yarı sahada maç yaparak idmanı tamamladı.
Osmanlıspor, yarın sabah yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:30
- Beşiktaş'ın 3 yıldızlı formaları hazır
Toplam 6
Yorum
bjk lyon bizi eledi veya biz lyonu eledik.sana ne senin takım ne yapıyor sen ondan haber ver....
- Vodafone Arena kapalı gişe!
Toplam 6
Yorum
eagle niye kıskanıyorsun arkadaşım, keşke siz de iyi bir yapılanmayla iyi bir takım olabilseniz. beşiktaş gibi 3-5 takım olsa kalite artar. yazık
- Vodafone Arena kapalı gişe!
Toplam 6
Yorum
bjk ve sabah olacak sen uyanacaksın!!!
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