 Osmanlıspor, Alanyaspor'a hazırlanıyor – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    , Alanyaspor'a hazırlanıyor

    Osmanlıspor, Alanyaspor'a hazırlanıyor

    , Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

    Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenmana, sakatlıkları bulunan Advija Vrsajevic, Aykut Demir, Adam Maher, Luiz Carlos ve Tugay Kacar ile izinli olan Engin Bekdemir katılmadı.

    Vrsajevic ve Aykut Demir, salondaki çalışmanın ardından sahada fizyoterapist eşliğinde bir çalışma gerçekleştirdi.

    Isınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla start alan antrenmanda mor-sarılı oyuncular, dayanıklılık çalışması yaptı ve sonrasında 8'e 3 top kapmaca oynadı. Futbolcular, 3 kalenin kurulu olduğu yarı sahada maç yaparak idmanı tamamladı.

    , yarın sabah yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:30
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