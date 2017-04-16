 Umar: Süper Lig tam bana göre – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    Umar: Süper Lig tam bana göre

    Umar: Süper Lig tam bana göre

    Osmanlı’nın genç yıldızı Türkiye’de olmaktan çok memnun.

    'un Nijeryalı milli futbolcusu Aminu Umar, Süper Lig'de oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Son 4 maçta 3 gol atan Umar, Süper Lig'in kendi oyun tarzına uygun bir lig olduğunu vurgulayıp, "Adebayor, Sneijder, Podolski, Van Persie, Quaresma... Bu oyuncular Süper Lig'e kalite katıyor" dedi. 22 yaşındaki oyuncu, takımın başına Hamza Hamzaoğlu geldikten sonra iyi bir hava yakaladıklarını da ekledi.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:24
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