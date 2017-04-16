Umar: Süper Lig tam bana göre
Osmanlı’nın genç yıldızı Türkiye’de olmaktan çok memnun.
Osmanlıspor'un Nijeryalı milli futbolcusu Aminu Umar, Süper Lig'de oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Son 4 maçta 3 gol atan Umar, Süper Lig'in kendi oyun tarzına uygun bir lig olduğunu vurgulayıp, "Adebayor, Sneijder, Podolski, Van Persie, Quaresma... Bu oyuncular Süper Lig'e kalite katıyor" dedi. 22 yaşındaki oyuncu, takımın başına Hamza Hamzaoğlu geldikten sonra iyi bir hava yakaladıklarını da ekledi.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
Umar: Süper Lig tam bana göre haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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