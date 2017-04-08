Osmanlıspor çıkış peşinde
Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçını kazanamayan Osmanlıspor, 27. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki ilk karşılaşmasında geçen hafta Gaziantepspor'a 2-0 yenilen Osmanlıspor, 5 maçlık 3 puan hasretine son vermeye çalışacak.
Haftaya 31 puan ve averajla 12. sırada giren başkent temsilcisi, son galibiyetini 21. haftada 5-1'lik skorla Adanaspor deplasmanında elde etmişti.
Osmanlıspor'da tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir ve Senegalli futbolcu Papa Ndiaye, Kayserispor'a karşı görev yapamayacak. Gaziantepspor maçında sarı kart cezasını çeken kaptan Numan Çürüksu ise yeniden formasına kavuşacak.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:08
- Mancini, Wes’le gidecek
Toplam 1
Yorum
keşkeee nerde o günler. hem maaşından hem yaşından hem de bonservissiz gitmesinden yırtarız
- PFDK'ya sevk edildi
Toplam 4
Yorum
Haydar Hem her türlü önümüz kesiliyor hemde seyircisi yok denecek kadar az maçta paralarımız alınıyor. Kapatın futbol şubesini batsın futbol. YETER
- Mehmet Ekici iddialı konuştu
Toplam 6
Yorum
karakartal devre arası gelseymiş çok daha farklı olurmuş sanki bana messi sanki bana ronaldo :) yönetim değişmedikçe fenerbahçe daha böyle devam eder.
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